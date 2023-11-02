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Турпоток в Горный Алтай за лето вырос на 30%

РСТ: в Горном Алтае развивается автомобильный, походный и экспедиционный туризм

Пассажиропоток в аэропорту Горно-Алтайска за восемь месяцев достиг 309,8 тыс. человек, что на 36,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. А за прошедший летний сезон турпоток увеличился на 30%.

Комментарий специалиста

Роман Фукс, представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Республике Алтай:

«Значительный рост турпотока в республику наблюдается последние несколько лет. В этом году увеличилось количество самостоятельных туристов: как правило, они прилетают в Горно-Алтайск, а дальше отправляются по региону на арендованных автомобилях.

По данным сервиса проката машин Car and go, в летние месяцы спрос на аренду авто вырос практически в два раза относительно прошлого года. Расширилась и география туристов: к гостям из Москвы и Петербурга добавились жители Омска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Сургута, других российских городов, а также туристы из Казахстана и Узбекистана».

В регионе активно развивается формат походного и экспедиционного туризма. Люди стремятся увидеть малодоступные места. Кроме того, туроператоры создают интересные предложения по автономным экспедициям и туристическим походам с ночевками в палатках и ужинами у костра. Стало больше запросов для компаний 5–6 человек, чаще всего люди интересуются индивидуальными программами путешествий.

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Маршрутам для автотуристов и кемпингам тоже нужны «звезды»

Летом выросло предложение и спрос в сегменте конных туров, преимущественно однодневных. Когда у людей в поездках предусмотрены свободные дни, они предпочитают проводить их активно – отправляются на сплав, кататься на лошадях или квадроциклах. Самыми популярными остаются маршруты по Чуйскому тракту и Золотому кольцу Алтая.

Приезжают туристы и в межсезонье. Им нравятся дегустации национальной кухни, этнические концерты и мастер-классы.

Стали меняться и запросы туристов: им становится интересно не поверхностное, а более глубокое знакомство с регионом и культурой, активное и качественное времяпрепровождение.

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Источник: РСТ

Фото: Unsplash

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