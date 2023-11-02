Hongguang Macaron MINI: по мотивам вкусного печенья
Компания SAIC-GM-Wuling (SGMW) опубликовала официальные изображения третьего поколения Hongguang MINI EV Macaron (Хонгуан Макарон).
Для серии Macaron, которая, конечно же, должна ассоциироваться с печеньем, разработано пять специальных цветов кузова: желтый, бежевый, зеленый авокадо, розовый и синий ирис.
В целом, четырехместный автомобильчик круглый и симпатичный, с овальными фарами и фонарями.
Его габариты (длина, ширина, высота): 3064/1493/1614 мм, колесная база – 2010 мм.
Характеристики силового агрегата пока не разглашаются, однако нынешний Hongguang MINI EV Macaron оснащен одним электромотором мощностью 20 кВт, который способен развить скорость до 100 км/ч, а его запас хода на одной зарядке составляет 120 км и 170 км – в зависимости от версии.
Доступны два варианта оформления салона: молочный ирис и темный брауни.
В салоне 8-дюймовый плавающий центральный экран, многофункциональное двухспицевое рулевое колесо с управлением аудиосистемой. Прямоугольные отверстия кондиционера сочетаются с круглыми ручками управления внизу.
Внутри имеется 13 ниш для хранения вещей, включая восемь отделений, два подстаканника, два кармана для мелочевки и один сетчатый карман. Сиденья второго ряда можно сложить по отдельности, а объем багажника довести до 734 литров после складывания всех сидений второго ряда.
Справка
Макарон и макарун – разновидности лакомства, которые имеют общего предка – миндальное печенье. Французский вариант, macaron, представляет собой легкое печенье-безе. А английский macaroon – влажное, слегка тянущееся, ароматное печенье. Привычные нам половинки с прослойкой, напоминающие маленькие гамбургеры, – вариант французских макаронов.
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Источник, фото: carnewschina.com
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