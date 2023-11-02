Сладкий ноябрь: дилеры привезли на российский авторынок новинки от 2 млн рублей

Новинка Geely Emgrand сегмента «C» доступна в России по цене от 1,999 млн рублей

Автомобильный рынок России за 10 месяцев 2023 года претерпел колоссальные изменения. Еще в январе дилеры распродавали остатки машин 2022 года, а сегодня все салоны вовсю предлагают китайские бренды. Что касается марок из Европы, США, Японии и Кореи — они ввозятся в страну по схеме параллельного импорта.

В числе новинок наступившего ноября есть кроссоверы, седаны и внедорожники. Доступен, в частности, к покупке седан Geely Emgrand сегмента «C», габаритами он находится между Lada Vesta и, например, Kaiyi E5, собранного в Калининграде. У седана атмосферный двигатель объем 1,5 л и мощностью 122 л.с.

Geely Emgrand

В базовой комплектации заявлена механическая коробка передач, «автомат» тоже можно заказать с гидротрансформатором и шестью ступенями.

Цена относительно бюджетная — от 1 999 990 до 2 479 990 рублей.

Бренд Haima предлагает россиянам две модели: кроссовер S8 и минивэн 7X. Оба оснащены автоматическими коробками передач. За S8 просят 3,2 млн рублей, а 7X обойдется немного дороже — от 3,6 млн рублей.

Haima S8 Jaecoo J7

Единственной отечественной новинкой ноября является лифтбэк «Москвич 6». Старт продаж начался в октябре, а сейчас у дилеров в наличии все возможные комплектации. У автомобиля два мотора объемом 1,5 литра, мощность в базовой версии 136 л.с., в версии повыше — все 176 л.с. С первым в комплекте идет вариатор, второй сочетается с семиступенчатым преселективным роботом. Цена варьируется от 2 626 000 до 2 976 000 руб.

Цены на кроссовер Jaecoo J7 стартуют от 3 339 900 рублей. Планируется появление модели J8, гибридных версий обоих кроссоверов, а также компактного кросс-купе J5.

В ноябре в России можно купить также Chery Tiggo 7 Pro и 8 Pro Plug In Hybrid. Что касается второго, его силовую установку обновили, она теперь доступна и для «Семерки». Это гибрид бензинового мотора объемом 1,5 л и двух электродвигателей, совокупной мощностью 235 л.с. Цена J7 стартует от 3,99 млн рублей. Рестайлинговая «Восьмерка» продается по цене от 5,19 млн рублей. Кроме того, производитель намерен вывести гибридные версии всех своих кроссоверов уже к концу 2024 года.

Chery Tiggo 7 Pro Chery Tiggo 8 Pro Plug In Hybrid

Продажи электромобилей Ora 03 на российском рынке приблизились к отметке 2 000 единиц в месяц, их продают «серые» дилеры, официально такие машины возят единичные бренды. У стильного хетчбэка Ora 03 от концерна Great Wall Motors только передний привод, мощность двигателя 171 л.с., при этом емкость тяговой батареи 63,1 киловатт-час.

Это очень приличный результат, примерно в 2,5 раза превышающий параметры Nissan Leaf первого поколения. Цена на него стартует от 3 899 000 рублей. При условии локализации Ora 03 в России и одобрении правительством проекта Минпромторга о повышении субсидий на покупку электрокаров, стоимость машины составит порядка 3 млн руб.

Toyota Land Cruiser 300 Ora 03

Также к ноябрю дилеры завезли в Россию Toyota Land Cruiser 300 по параллельному импорту. У них турбированные дизель-моторы V, объемом 3,4 л, а также бензиновый двигатель на 3,5 л. Цена на внедорожник в топовой версии, названной в честь 70-летия модели, просят более 25 млн руб.

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Источник: autonews.ru

Фото: фирмы производители