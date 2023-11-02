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Это еще не предел: что будет с ценами на авто в следующем году

Эксперты: в начале 2024 года все автобренды повысят цены на 10-30%

Руководитель ГК «Автодом» Андрей Ольховский высказал мнение, что с начала следующего года цены на автомобили поднимут все автопроизводители. По его мнению, многие бренды готовы были сделать это и до конца 2023 года, но не хотят «оставаться в одиночестве».

«По нашей информации, многие производители готовы были сделать это уже вчера, но не хотели бы остаться с повышенной ценой в одиночестве. В итоге все стараются дождаться нового года, чтобы потом сбалансировать курс валюты и стоимость автомобилей», – рассказал Ольховский.
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При этом он добавил, что дилеры рассчитывают на поддержку от производителей. В частности, выгодных условий по трейд-ин и расширение гарантии.

Вместе с тем, независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов отметил, что основным фактором увеличения цен являются не только текущие курсы валют, но и рост издержек на логистику как самих автомобилей, так и комплектующих, а также повышение утильсбора.

«Поэтому на сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет. Наоборот, все перечисленные факторы послужат причиной роста цен в сегменте еще на 10–30% в конце 2023 – начале 2024 года», – заключил эксперт.

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Источник: Известия

Фото: Depositphotos

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