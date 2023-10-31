Цены на седан Lada Vesta Sportline стали известны до официального старта продаж

Покупатели смогут купить новую Lada Vesta Sportline по цене от 2,173 млн рублей

Накануне стало известно, что АВТОВАЗ начал отгрузки дилерам новых седанов Lada Vesta Sportline. При этом официальный старт продаж запланирован на ноябрь, тогда же автопроизводитель озвучит цены на новинку.

Однако рекомендованные розничные цены (РРЦ) уже раскрыл один из дилеров. Автосалон в Тольятти опубликовал цены: автомобиль предложат покупателям за 2 173,5 -2 208,5 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Lada Vesta Sportline

Под капотом у Весты Спортлайн двигатель от Granta Sport (по последним данным, отдача составит 118-120 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКП ВАЗ-21807. Разгон до 100 км/ч достигается за 10,9 секунды.

Внешне новинка отличается от обычных представителей семейства оригинальными бамперами с красными акцентами, заниженной подвеской, черными колесными дисками 17", черными корпусами зеркал и черной крышей, а также спойлером и пластиковыми расширенными передними крыльями.

По технической части у Vesta Sportline «раздвоенный» выхлоп, увеличенные тормозные диски, новые амортизаторы и пружины, расширенная колея, а также перенастроенное рулевое управление.

Спортивную модель предложат как в кузове седан, так и универсал.

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Источник: Telegram

Фото: АВТОВАЗ