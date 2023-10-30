Первые седаны Lada Vesta Sportline приехали к дилерам

АВТОВАЗ начал отгружать дилерам первые спортивные седаны Lada Vesta

В дилерской сети АВТОВАЗа появились первые экземпляры Lada Vesta Sportline в кузове седан. Официальные продажи заряженной модели стартуют в ближайшее время.

Под капотом у Весты Спортлайн двигатель от Granta Sport (по последним данным, отдача составит 118-120 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКП ВАЗ-21807. Разгон до 100 км/ч достигается за 10,9 секунды.

Lada Vesta Sportline

Внешне новинка отличается от обычных представителей семейства оригинальными бамперами с красными акцентами, заниженной подвеской, черными колесными дисками 17", черными корпусами зеркал и черной крышей, а также спойлером и пластиковыми расширенными передними крыльями.

По технической части у Vesta Sportline «раздвоенный» выхлоп, увеличенные тормозные диски, новые амортизаторы и пружины, расширенная колея, а также перенастроенное рулевое управление.

Спортивную модель предложат как в кузове седан, так и универсал. Цену на новинку АВТОВАЗ пока не озвучил.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: RCI News

Фото: https://t.me/rcinews