Первые седаны Lada Vesta Sportline приехали к дилерам
В дилерской сети АВТОВАЗа появились первые экземпляры Lada Vesta Sportline в кузове седан. Официальные продажи заряженной модели стартуют в ближайшее время.
Под капотом у Весты Спортлайн двигатель от Granta Sport (по последним данным, отдача составит 118-120 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКП ВАЗ-21807. Разгон до 100 км/ч достигается за 10,9 секунды.
Внешне новинка отличается от обычных представителей семейства оригинальными бамперами с красными акцентами, заниженной подвеской, черными колесными дисками 17", черными корпусами зеркал и черной крышей, а также спойлером и пластиковыми расширенными передними крыльями.
По технической части у Vesta Sportline «раздвоенный» выхлоп, увеличенные тормозные диски, новые амортизаторы и пружины, расширенная колея, а также перенастроенное рулевое управление.
Спортивную модель предложат как в кузове седан, так и универсал. Цену на новинку АВТОВАЗ пока не озвучил.
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Источник: RCI News
Фото: https://t.me/rcinews
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