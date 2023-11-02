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РЖД: инфраструктура компании позволяет перевозить авто по схеме «от двери до двери»

В РЖД предлагают перевозить легковые автомобили по железной дороге в вагонах

Инфраструктура РЖД позволяет наладить перевозку легковых автомобилей железнодорожным транспортом не только между крупными узлами с использованием автовозов на «последней миле», но и оказывать полный спектр услуг по принципу «от двери до двери».

Руководство РЖД предлагает отечественным автопроизводителям рассмотреть вариант доставки их продукции по железной дороге. Дело в том, что за последнее время тарифы на перевозку машин автовозами очень выросли.

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«РЖД предлагают автопроизводителям использовать железнодорожные сервисы доставки готовой продукции. Тариф РЖД менее волатилен и привязан к уровню инфляции, что дает возможность четко прогнозировать стоимость перевозки», — уточнили в компании.

По словам дорожников, терминально-логистическая инфраструктура позволяет организовать доставку автомобилей посредством железнодорожного транспорта. Кроме того, в РЖД обязуются оказывать весь спектр услуг по принципу «от двери до двери». Кроме того, в РЖД отметили, что в России можно наладить производство автовозов для перевозки продукции автоконцерном.

Ранее стало известно, что автопроизводители столкнулись с резким повышением тарифов на перевозки автомобилей. Причинами сложившейся ситуации названы сокращение в 2022 году парка автовозов, невозможности работать иностранным перевозчикам на территории РФ, дефицит кадров, а также возросший рост параллельного импорта.

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Источник: Tass.ru

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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