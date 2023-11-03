Кроссоверы Toyota RAV4 попали под отзывную кампанию: чем рискуют владельцы

Toyota отзовет более 2 млн кроссоверов RAV4 из-за потенциального риска возгорания

Toyota Motor объявила о проведении отзывной кампании в отношении некоторых автомобилей Toyota RAV4 2013–2018 модельного года в США. Отзыву подлежит 1854 тыс. автомобилей, находящихся в этой стране, а также 306 тыс. машин в Канаде и Мексике.

Как сообщает автопроизводитель, у автомобилей в результате резких маневров может сместиться аккумуляторная батарея, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

В сообщении подчеркивается, что на некоторых автомобилях установлена аккумуляторная батарея с меньшим размером верхней части, из-за чего крепление может оказаться неэффективным.

В настоящее время Toyota ищет решение этой проблемы. Как только оно будет найдено, владельцев кроссоверов уведомят об этом и проведут бесплатную замену.

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Источник: Toyota

Фото: Unsplash