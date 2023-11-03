Кроссоверы Toyota RAV4 попали под отзывную кампанию: чем рискуют владельцы
Toyota Motor объявила о проведении отзывной кампании в отношении некоторых автомобилей Toyota RAV4 2013–2018 модельного года в США. Отзыву подлежит 1854 тыс. автомобилей, находящихся в этой стране, а также 306 тыс. машин в Канаде и Мексике.
Как сообщает автопроизводитель, у автомобилей в результате резких маневров может сместиться аккумуляторная батарея, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.
В сообщении подчеркивается, что на некоторых автомобилях установлена аккумуляторная батарея с меньшим размером верхней части, из-за чего крепление может оказаться неэффективным.
В настоящее время Toyota ищет решение этой проблемы. Как только оно будет найдено, владельцев кроссоверов уведомят об этом и проведут бесплатную замену.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Toyota
Фото: Unsplash
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.