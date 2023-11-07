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Водитель гнал купленное авто из Владивостока, сломался и начал замерзать (видео)

Замерзающего автолюбителя обнаружила на обочине трассы полиция Иркутской области

Конец октября в Сибири выдался холодным. В один из таких морозных вечеров сотрудники ДПС старший лейтенант Александр Степанов и лейтенант Алексей Савин заметили на обочине костер. Подъехав поближе, они увидели машину, а на обочине – водителя, греющегося у огня.

Выяснилось, что мужчина купил машину во Владивостоке и ехал на ней в Челябинск. Пусть протяженностью более 7 тысяч километров оказался подержанной иномарке не под силу, и недалеко от Нижнеудинска панель приборов начала мерцать, а двигатель – глохнуть.

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Остановившись почти в 3 тысячах километрах от дома в совершенно незнакомой местности, мужчина более трез часов пытался самостоятельно устранить поломку. Однако нужных запчастей у него с собой не было, а температура опустилась до -6°С. Тогда он разжег костер, который, к счастью, и заметили сотрудники ДПС.

Они посадили челябинца в патрульную машину, вызвали эвакуатор и до его приезда обеспечивали безопасность дорожного движения на участке, где стояла неисправная иномарка. Мужчина поблагодарил полицейских за бдительность и отзывчивость. Надеемся, он без дальнейших проблем доберется домой.

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Источник: МВД Медиа

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