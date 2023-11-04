Электромобили признаны убыточными: компании сокращают инвестиции
Ford Motor Company объявила о сокращении запланированных инвестиций в электромобили на 12% в 2023 году. Это решение было принято в связи с растущими убытками от электромобилей компании.
В третьем квартале 2023 года Ford продала 20 962 электромобилей на 44% больше, чем в предыдущем квартале. Продажи составили 20 962 электромобилей. Однако операционный убыток компании составил 1, 3 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем в третьем квартале 2022 года.
Ford сократил инвестиции из-за сложной динамики рынка. Также компания отметила, что многие североамериканские клиенты, заинтересованные в покупке электромобилей, не желают платить за них больше, чем за бензиновые или гибридные автомобили.
В результате сокращения инвестиций Ford планирует сосредоточиться на двух основных электромобилях: Mustang Mach-E и F-150 Lightning.
Компания также планирует расширить производство Mach-E в США и Канаде.
Источник: InsideEVs
Фото: Ford
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