Для путешествий «по-богатому»: представлен особый Lexus GX 550

На выставке SEMA Show 2023 Lexus представил экспедиционную версию GX 550

Lexus GX 550 представляет собой роскошную версию популярной модели Land Cruiser Prado 250. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми колесными дисками и внедорожными шинами Toyo Open Country A/T диаметром 33 дюйма, которые обеспечивают отличную проходимость на различных типах поверхностей.

Lexus GX 550

Для защиты двигателя от повреждений Lexus установил алюминиевую защиту моторного отсека. Кроме того, на крыше автомобиля установлен экспедиционный багажник, который обеспечивает дополнительное пространство для хранения снаряжения и других необходимых вещей.

Lexus GX 550

Одним из интересных решений, которые были внедрены в Lexus GX 550, являются панели на окнах багажника. К ним можно прикрепить дополнительные канистры и лопату.

Под капотом Lexus GX 550 находится мощный 3,4-литровый V6 твин-турбо двигатель, который развивает впечатляющую мощность в 349 л. с. и 479 Н·м крутящего момента.

Lexus GX 550

Пока неизвестно, будет ли специальная версия Lexus GX 550 выпущена в серийное производство, однако фотографии и информация о ней позволяют предположить, что автомобиль можно будет довести до экспедиционного состояния у официальных дилеров.

Источник: Motor1

Фото: Lexus