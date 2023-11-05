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Насколько подорожает отдых в Турции в следующем году?

По заверениям турецких отельеров, в 2024 году цены на отдых не изменятся

По словам гендиректора Coral Travel Эрджюмента Юналана, стоимость туров может повыситься только из-за новых потрясений на рынке валют или при подорожании топлива. Юналан также отметил, что в 2023 году турецкий отельеры были вынуждены поднять цены на отдых ввиду растущей инфляции, а также выросшего времени перелета из России.

Выросшие цены закономерно обрушили спрос, и отельеры начали снижать цены, однако это не помогло: обвалившийся рубль оставил отдых в Турции в разряде дорогих.

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Несмотря на то, что россияне для Турции являются самыми многочисленными и желанными гостями, в 2023 году отельерам помогли достичь загрузки туристы из Германии, Великобритании, Польши и Северной Европы, количество которых наоборот увеличилось.

По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по август страну посетили 4,4 миллиона россиян. Это на 45 процентов больше, чем годом ранее.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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