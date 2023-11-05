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Вотчина Деда Мороза станет международным туристическим объектом

Правительство Вологодской области сообщило о планах на резиденцию Деда Мороза

Из сообщения пресс-службы правительства Вологодской области следует, что речь идет о полной перезагрузке проекта. К существующей резиденции главного зимнего волшебника в Великом Устюге присоединят еще 87 гектаров территории, на которой расположат современный гостиничный комплекс и парк развлечений.

Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза

Проект нацелен на привлечение большего числа туристов в регион. Помимо этого, строительство нового туристического кластера позволит создать 500 новых рабочих мест.

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Соглашение о реализации проекта подписали власти региона и руководство компании Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система»).

Планы по перезагрузке проекта озвучены именно в этом году неслучайно, ведь в 2023 году проекту «Великий Устюг – родина Деда Мороза» исполняется 25 лет. Туристический объект набирает большую популярность, только в 2022 году его посетило почти полмиллиона человек, что на 35% больше, чем годом ранее.

На данный момент уже проведен большой объем работ по повышению туристической привлекательности объекта. Реконструирован аэропорт, а также запущены специальные туристические поезда прямо до вотчины Деда Мороза.

Источник: РИА Новости

Фото: votchina-dm.ru

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