Как избежать обмана и не испортить отдых: советы экспертов

«Авиасейлс» поделились секретами безопасного отдыха без лишних трат и обмана

Одним из самых важных моментов при планировании отпуска является бронирование жилья. Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо использовать проверенные сервисы бронирования, такие как Booking.com, Airbnb или TripAdvisor. Также нужно всегда читать отзывы о жилье, прежде чем бронировать его.

При бронировании авиабилетов также важно быть внимательным. Всегда проверяйте информацию о билете перед оплатой. Убедитесь, что в билете указаны правильные даты, времена и пункты назначения. Сохраните копию билета и подтверждение оплаты.

При заказе такси важно быть внимательным. Часто таксисты хотят обмануть туристов, называя им цену за поездку значительно дороже, чем должно быть в реальности. Чтобы не переплачивать уточняйте цену на такси заранее, платите за поездку в местной валюте и не соглашайтесь на дополнительные услуги, которые вам не нужны.

Во время шоппинга «Авиасейлс» рекомендует сравнивать цены в разных магазинах. Также не советуют покупать у уличных торговцев.

Следуя этим советам, вы сможете защитить себя от обмана и мошенничества и насладиться отдыхом в полной мере.

Источник: РИА Новости

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