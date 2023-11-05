Снять жилье в Турции станет намного сложнее

Турция ужесточит правила сдачи в аренду жилья туристам

В Турции вступил в силу новый закон, который требует от всех желающих сдавать свое жилое помещение в аренду туристам на срок менее ста дней получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в здании.

Это решение было опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete и предусматривает крупные штрафы для арендодателей, которые не соблюдают эти требования. Согласно новому закону, аренда жилых помещений на срок менее 100 дней теперь включена в категорию «аренда жилых помещений для целей туризма». Это означает, что арендодатели не могут сдавать жилье, которое арендуют у владельца лицензии, третьим лицам от своего имени.

Таким образом, для сдачи в аренду туристического жилья необходимо получить специальную лицензию и соблюдать все требования закона. Закон также устанавливает штрафы для нарушителей. Те, кто сдают в аренду дома для туристических целей без соответствующего разрешения, будут оштрафованы на сумму в размере 100 тысяч турецких лир (около 3,5 тысяч долларов США) за каждый арендованный дом. Они будут иметь 15 дней на получение разрешения и легализацию своей деятельности. Если этот срок истечет, на нарушителей будет наложен штраф в размере 500 тысяч турецких лир (около 17,6 тысяч долларов США), и им будет предоставлено еще 15 дней для регуляризации своей деятельности.

Этот новый закон направлен на регулирование рынка аренды жилых помещений для туристических целей и защиту интересов как арендодателей, так и туристов. Он поможет обеспечить качество услуг и безопасность для всех сторон. Если вы планируете сдать свое жилье в аренду туристам в Турции, будьте внимательны к требованиям закона и убедитесь, что у вас есть все необходимые лицензии и разрешения, чтобы избежать неприятных штрафов и проблем.

Источник: Resmi Gazete

Фото: Unsplash