За расходованием средств курортного сбора будут следить

Специальная комиссия будет обеспечивать целевое расходование курортного сбора

Администрация города Сочи утвердила состав комиссии и ее полномочия. Комиссия была создана с целью эффективного управления и контроля за использованием собранных средств.

В 2022 году было собрано 540 миллионов рублей курортного сбора, которые должны были быть направлены на развитие курортной инфраструктуры.

Одним из проектов, реализуемых в 2023 году, является обновление набережной реки Восточный Дагомыс и благоустройство улицы Победы в Лазаревском районе. Также были установлены световые конструкции и малые архитектурные формы в Адлерском районе и Хостинском районе, а также в центре города Сочи.

Согласно заявлению первого заместителя главы Сочи Светланы Калининой, план на текущий год был выполнен на сто процентов, и в настоящее время формируется перечень объектов на 2024 год. Это связано с подготовкой к празднованию 10-летия Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года и проведению Всемирного фестиваля молодежи в первом квартале 2024 года. Одной из ключевых задач администрации города является тематическое брендирование и оформление маршрутов гостеприимства.

Для реализации этой задачи разработана единая концепция праздничного оформления городской среды, а также предусмотрено финансирование на благоустройство общественных пространств во всех районах Сочи - от Магри до Красной Поляны.

Источник: Пресс-служба администрации Сочи

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