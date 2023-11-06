Популярный в России Zeekr привезет еще одну модель

Седан премиум-класса Zeekr 007 от концерна Geely будет представлен 17 ноября

Geely Automobile Holdings, материнская компания Geely Auto, объявила о начале предварительных продаж своего первого седана премиум-класса Zeekr 007.

Zeekr 007

Zeekr 007 построен на платформе PMA2+, которая поддерживает архитектуру 800 В и подвеску на двойных поперечных рычагах. Электромобиль оснащен двигателем мощностью 204 л. с. с крутящим моментом 350 Н·м. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды. Для полной зарядки требуется 30 минут.

Zeekr 007

Седан среднего размера оснащен тремя лидарами и чипом Qualcomm Snapdragon 8295. Лидары обеспечивают автономное вождение 3 уровня, а чип Snapdragon отвечает за обработку данных и вычисления.

Zeekr 007

Zeekr 007 будет доступен в Китае в двух версиях: стандартной и спортивной. Стандартная версия будет стоить от 250 000 юаней (37 000 долларов США), а спортивная версия - от 300 000 юаней (44 000 долларов США).

Источник, фото: CarNewsChina.com