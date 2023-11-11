Сколько стоит горнолыжный отдых зимой 2023-2024 года?

Эксперты назвали цены на номера в отелях на горнолыжных курортах

Эксперты сервиса бронирования жилья OneTwoTrip рассказали, сколько будет стоить жилье в зимний сезон 2023/2024.

Самым дорогим горнолыжным курортом России остается Красная Поляна. Средняя стоимость номера в отеле возле склона составляет 9 тысяч рублей за ночь. Бюджетнее вариант можно найти в селе Эсто-Садок, где ночь стоит около 7 тысяч рублей.

Второй по популярности горнолыжный комплекс «Шерегеш» обойдется в 7 тысяч рублей за ночь.

На курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии, который славится длинным сезоном – с декабря по апрель – номер в гостинице стоит в среднем 6,8 тысячи рублей в день.

В Приэльбрусье, где располагаются два курорта, «Эльбрус» и «Чегет», кататься можно с ноября по май. В среднем путешественникам номер обойдется в 7,6 тысячи рублей сутки.

Благодаря перепаду высот курорт «Абзаково» на Урале подойдет для любителей экстремальных развлечений. Сезон длится с ноября по май. Стоимость в среднем 3,5 тысячи рублей за ночь.

Жилье на Хибинах стоит порядка 5,5 тысяч рублей. Примерно в такую же стоимость обойдутся номера в гостиницах Южно-Сахалинска, где прямо в черте города расположился современный курорт «Горный воздух».

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash