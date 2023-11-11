Названы самые опасные для жизни мировые достопримечательности

Эксперты признали Монблан самой опасной достопримечательностью в мире

Сотрудники туркомпании Holidu провели исследование, сравнивая количество смертей и несчастных случаев с числом посетителей.

Гора Монблан заняла первое место в списке самых опасных природных достопримечательностей мира. Каждый год около 100 туристов погибают на этой горе. Власти ближайшей коммуны Сен-Жервеле-ле-Бен предложили новую меру безопасности: теперь туристам придется заплатить залог в размере 15 тысяч евро перед восхождением. Это решение должно отпугнуть неопытных альпинистов и помочь компенсировать затраты на спасательные операции.

Гора Монблан

В список также вошла гора Хуашань, известная своими крутыми склонами и опасными тропами.

Но опасность не только на суше, водопады также могут быть смертельно опасными. В этом году двухступенчатый Катскилл в Нью-Йорке стал самым опасным водопадом. Множество туристов приезжают сюда для фотосессий, и несколько человек уже погибли, сорвавшись вниз, пытаясь сделать селфи.

Ирландия также имеет свои опасные достопримечательности. Утесы Мохер, скальные образования, расположенные на побережье, занимают свое место в списке. Путешественники, стремясь запечатлеть на телефон живописные окрестности, часто сворачивают с безопасных троп и падают с высоты.

В национальном парке США Йосемити за последний год погибло 11 туристов, однако, больше всего происшествий зафиксировано в национальном парке Норт-Каскейдс. Этот заповедник характеризуется суровым ландшафтом и наличием медведей, что требует особой осторожности со стороны посетителей.

Источник: Express

Фото: Unsplash