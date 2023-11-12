#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Amulet A9
Возрожденный Chery Amulet увидел свет
Chery представил серию Fengyun, он же Amulet, в...
Коллекционные машинки
Для чего красть миллионы? Чтобы купить много редких машин
Банкир похитил у банка 150 млн долларов и...
Nissan Paladin
В Россию приехал рамный конкурент Land Cruiser Prado по привлекательной цене
Новый Nissan Paladin предлагается в России по...

Россия вложит триллион рублей в создание новых курортов

Президент Владимир Путин поручил создать в России более десяти морских курортов

Правительство России планирует инвестировать более одного триллиона рублей в создание десяти новых морских курортов в семи регионах страны.

Курорты должны быть круглогодичными и способными принимать до десяти миллионов человек ежегодно. Они будут построены на побережье Азовского, Черного и Каспийского морей, а также на озере Байкал.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

На данный момент несколько курортов уже находятся в разработке: «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески» и «Семейные Курорты. Крымская Ривьера» в Крыму, а также «Новая Анапа» в Краснодарском крае.

По мнению экспертов, новые морские курорты могут стать мощным драйвером развития туристической отрасли в России. Они позволят привлечь в страну новых туристов и создать новые рабочие места.

Ожидается, что реализация этих проектов создаст свыше 61 тысячи новых рабочих мест.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0