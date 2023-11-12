Россия вложит триллион рублей в создание новых курортов

Президент Владимир Путин поручил создать в России более десяти морских курортов

Правительство России планирует инвестировать более одного триллиона рублей в создание десяти новых морских курортов в семи регионах страны.

Курорты должны быть круглогодичными и способными принимать до десяти миллионов человек ежегодно. Они будут построены на побережье Азовского, Черного и Каспийского морей, а также на озере Байкал.

На данный момент несколько курортов уже находятся в разработке: «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески» и «Семейные Курорты. Крымская Ривьера» в Крыму, а также «Новая Анапа» в Краснодарском крае.

По мнению экспертов, новые морские курорты могут стать мощным драйвером развития туристической отрасли в России. Они позволят привлечь в страну новых туристов и создать новые рабочие места.

Ожидается, что реализация этих проектов создаст свыше 61 тысячи новых рабочих мест.

Источник: РИА Новости

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