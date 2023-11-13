Покупатели выстроились в очередь за Geely Monjaro

Geely Monjaro стоит дороже 4 млн рублей, но покупают его охотно

Флагманский кроссовер компании Geely Monjaro демонстрирует на рынке России превосходные результаты. В октябре 2023-го было реализовано 3477 штук, по подсчетам "Автостата". Это при том, что Monjaro самый дорогой автомобиль не только в линейке Geely (в два раза дороже «Кулрея»), но и среди всех участников первой октябрьской десятки. При этом он еще и самый крупный (длина – 4 770 мм).

Среди его ближайших конкурентов - Skoda Kodiaq (4697 x 1882 x 1655 мм) и Hyundai Santa Fe (4785 x 1900 x 1685 мм). Официально в Россию эти модели не завозят, а за "паралллельные" машины просят по 3,8-5,6 млн за Skoda и 3,5-6,9 млн рублей за Hyundai.

Ритейлеры подтверждают интерес к флагманской модели, спрос на Monjaro устойчивый, но из-за квот его не всегда удается удовлетворять. При заказе 10-12 Monjaro приходят 5-6 машин. Работают дилеры под заказ, машин не хватает, и хотелось бы их побольше.

На официальном сайте Geely минимальная стоимость Monjaro составляет 4 294 990 рублей (спеццена), но это автомобили в минимальной комплектации Luxury, а таких у дилеров практически не бывает.

Сегодня доступны более дорогие комплектации – Flagship и Exclusive. С применением всех скидок самую доступную Flagship можно приобрести за 4 494 990 рублей. Если кредит клиенту не интересен, автомобиль обойдется дороже - в 4 694 990 рублей. Можно выторговать скидку, но она будет зависеть от марки и престижа автомобиля, сдаваемого в зачет. Чаще всего речь идет о дооснащении автомобиля и зимней резине в подарок. Правда, в основном китайского производства.

Во всех трех комплектациях мотор безальтернативный – турбированный бензиновый, рабочим объемом 2 литра (238 л.с.) Агрегатируется Monjaro 8-диапазонным классическим автоматом Aisin.

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Источник: «Китайские автомобили»