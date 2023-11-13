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Шведский бренд Polestar начнет серийное производство нового электромобиля в 2025 году

Электромобиль Polestar 5 мощностью 872 «лошадей» официально представлен в США

Шведский автомобильный бренд Polestar официально представил новое купе Polestar 5 в ходе презентации в США.

Автомобиль построен на базе концепта Precept, на модели для серийного выпуска установлена глухая панель вместо радиаторной решетки, у кузова плавные обтекаемые формы без заднего стекла, а также скрытые дверные ручки. Лючок для зарядки инженеры поместили на переднем крыле, вместо зеркал заднего вида у автомобиля установлены камеры.

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Салон обит материалом, изготовленном из переработанного пластика и льняной ткани. Кузов Polestar 5 выполнен из алюминия, новая электрическая полноприводная трансмиссия базируется на 800-вольтовой архитектуре.

В машине для четырех пассажиров можно разогнаться до скорости 100 км/ч менее чем за 3 секунды, запаса хода хватит на 480 км. Мощность Polestar 5 выдает в общей сложности 872 л.с. и 900 Н•м крутящего момента от двух электродвигателей и использует электрическую архитектуру на 800 В. Старт продаж автомобиля намечен на 2025 год.

Напомним, официальный дебют модели Polestar 4 состоялся весной 2023 года на автошоу в китайском Шанхае, модель стала вторым кроссовером бренда после Polestar 3.

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Источник: csn-tv.ru

Фото: Polestar

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За РулемСветлана Тарасенко
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