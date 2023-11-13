Tesla ограничила владельцев пикапов Cybertruck в праве продажи в первый год после покупки
Согласно регламенту обновленного пользовательского соглашения, владельцам электрических пикапов Tesla Cybertruck запретят продавать их в течение первого года после приобретения. Такая информация появилась на официальном сайте Tesla.
Согласно документу, всех покупателей Tesla Cybertruck обяжут не перепродавать пикапы в течение первого года владения. В отношении к тем, кто нарушит пользовательское соглашение, Tesla инициирует взыскание 50 тысяч долларов в судебном порядке. Также компания может лишить владельца всей прибыли, полученную в результате сделки.
Компания оставляет за собой право вносить таких клиентов в черный список, а также откажет им в праве приобретения своих автомобилей в будущем. Отмечается, что владелец пикапа Cybertruck может продать его только в том случае, если возникнут непредвиденные обстоятельства. В этом случае клиент обязан уведомить компанию Tesla, она станет приоритетным покупателем и выкупит машину по покупной цене с вычетом 25 центов за каждую милю пробега и компенсации износа.
Если же предложение не заинтересует представителей Tesla, будет рассмотрена возможность продать Cybertruck на вторичном рынке, причем цена кибертрака в этом случае стартует от 39,9 тысяч долларов. Продажи пикапов стартуют 30 ноября 2023 года.
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Источник: gazeta.ru
Фото: Tesla
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