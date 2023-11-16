На сколько в 2024 году подорожают Лады – мнение эксперта

Автоэксперт Бургазлиев: автомобили Lada в 2024 году могут прибавить в цене 12%

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев поделился своим прогнозом относительно роста стоимости продукции АВТОВАЗа в следующем году. По его мнению, автоконцерн поднимет цены на все свои модели: Лады прибавят в цене порядка 12%.

«При стабильной ситуации в стране и в экономике, модели Lada за весь год могут подорожать на 10-12%, а то и больше. Это коснется всех машин компании. В этом году автогигант несколько раз менял ценники, и совокупно цены поднялись ориентировочно на 15%», — утверждает эксперт.

Бургазлиев пояснил, что АВТОВАЗ по-прежнему зависит от импорта, а китайские поставщики постоянно повышают цены на автокомплектующие. При этом российское предприятие предпринимает значительные усилия для разработки и вывода на рынок новых моделей, для чего нужны серьезные инвестиции.

«А где их взять? Просить у правительства, брать кредиты или пытаться заработать самим. Наиболее приемлемый для АВТОВАЗа третий вариант», — выразил свое мнение автоэксперт.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos