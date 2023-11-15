АВТОВАЗ нашел еще одну страну, где планирует выпускать автомобили

АВТОВАЗ намерен локализовать производство в Гане

АВТОВАЗ намерен не только поставлять автомобили в Гану, но и организовать там производство. Как сообщил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг, местная компания уже получила лицензию на дистрибуцию и продажу автомобилей российского концерна, а сейчас ведет переговоры о локализации производства.

«Да, об этом договорились. Они также хотят открыть производство в Гане, речь идет о компании U2 company limited. Пока мы ведем переговоры с представителями АВТОВАЗа», – сказал Ауку-Боатенг.

Интерес к организации производства в Гане проявляет не только АВТОВАЗ. Накануне стало известно, что уже в следующем году с конвейера одного из заводов столицы сойдут первые автомобили УАЗ.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos