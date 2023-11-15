«Будет совсем другим»: АВТОВАЗ готовит замену Lada Largus
На второй квартал 2024 года АВТОВАЗ запланировал возобновление производства Lada Largus. Выпуск модели будет осуществляться на заводе в Ижевске, куда производство переехало с основной площадки автоконцерна в Тольятти. В то же время автоконцерн уже задумался о преемнике популярной в России модели.
Как сообщил первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО «АВТОВАЗ» Евгений Шмелёв, работа над новой моделью на замену Lada Largus уже ведется. И это будет совершенно не похожий на предшественника автомобиль.
«…дальше будет новый автомобиль, который пойдет на замену "Ларгусу". Они (имеется ввиду также кроссовер на базе Lada Vesta - прим. ред.) вообще будут совсем другими и по внешнему виду, и по внутреннему пространству», - отметил топ-менеджер в своем выступлении на «Баркемп-2023».
Шмелев добавил, что уже на первоначальном этапе работы над новой моделью большое внимание уделяется потребительским свойствам автомобиля, в частности эргономике.
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Источник: РГ
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .