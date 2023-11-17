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По цене Tesla, но круче — в 2025 году дебютирует флагманский электрокар Lucid Gravity

Lucid представит электрокар Gravity с запасом хода 708 км — больше, чем у Tesla

Дебют электрического кроссовера Lucid Gravity запланирован на 2025 год. Новинка позиционируется как конкурент Tesla Model X, запаса хода электрокара хватит на 708 км. Для сравнения — Tesla может проехать всего 560 км.

«Кроссовер Gravity представляет собой значительный шаг вперед для ведущих мировых технологий и дизайна Lucid», — подчеркнул генеральный директор Lucid Питер Роулинсон.
Lucid Gravity
Lucid Gravity
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Отмечается, что клиенты найдут «беспрецедентное сочетание пространства и маневренности, роскоши и универсальности, органично интегрированных в один замечательный автомобиль с опытом вождения и запасом хода настоящего Lucid».

Несмотря на то, что показатели мощности и крутящего момента новинки пока не раскрыты, в Lucid заверяют, что электродвигатели смогут разогнать внедорожник до 96 км/ч всего за 3,5 секунды. Это позволит ему буксировать до 2722 кг и перевозить 680 кг груза.

Lucid Gravity
Lucid Gravity

На текущем этапе нет никакой подробной характеристики аккумуляторной батареи Gravity, но производитель обещает, что она будет в два разе меньше, чем у конкурентов. Если заряд закончится, электрическая архитектура электромобиля на 900 В позволит ему всего за 15 минут восстановить запас хода до 322 км. Предполагается, что цена на электромобиль будет чуть меньше 80 тысяч долларов (порядка 7,115 млн рублей).

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Источник: Carsweek.ru

Фото: Lucid

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