Новый автопроизводитель Турции наладит выпуск субкомпактных электрокаров
В Турции появится еще один национальный автопроизводитель вслед за компанией Togg. По информации турецких СМИ, название компании — Very.
Это будут электромобили, подходящие под класс L7, планируется выпуск четырех моделей. Особо подчеркивается, что все агрегаты, включая электромотор, аккумулятор, зарядное устройство, инвертор и программное обеспечение, будут производиться исключительно турецкими предприятиями.
Для старта продаж продукции Very необходимо получить европейское одобрение типа R85 и пройти процесс сертификации, в том числе в Европе.
«Автомобиль для частного использования, в котором может уместиться до 4 человек. При необходимости машину можно адаптировать почти под любой вид техники, включая холодильную установку на колесах, автомобиль неотложной медицинской помощи или грузовик для сбора мусора», — так описывают модель разработчики.
Продукция Very будет оснащена системой автономного управления, а грузоподъемность электромобиля составит 500 кг, в качестве батареи будут использованы блоки от 11 до 33 кВтч. Серийный выпуск электрокаров Very запланирован на 2025 год, на мощностях завода в Бурсе. О стоимости турецких электрокаров пока нет никакой информации.
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Источник: Daily-motor.ru
Фото: Very
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