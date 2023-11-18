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Электромобили ездят гораздо меньше, чем машины с ДВС: интересное исследование

Опубликованы результаты масштабного исследования Университета Джорджа Вашингтона

Недавнее исследование, проведённое в Соединённых Штатах, показало, что электромобили с аккумуляторной батареей (BEV), как правило, за год преодолевают меньшее расстояние по сравнению с машинами с бензиновым двигателем, включая гибриды.


В отчёте исследователей из Университета Джорджа Вашингтона использовались показания одометров 12,5 миллиона подержанных легковых автомобилей и 11,4 миллиона подержанных внедорожников, выставленных на продажу в период с 2016 по 2022 год. Оказалось, что электромобили с аккумуляторной батареей в год обычно проезжают в среднем на 7205 км меньше.

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Исследователи предполагают, что эта разница может возникнуть из-за нескольких факторов. Так, например, чаще всего владельцы BEV используют их в качестве вторых автомобилей наряду с обычными автомобилями с ДВС или гибридными аналогами.

Также владельцы могут использовать их только для поездок на работу или в магазин, ведь с США сеть зарядных станций для электромобилей по-прежнему развита недостаточно, что может затруднять владельцам BEV совершать длительные поездки.

Исследование также показало, что Tesla в среднем проезжает больше, чем другие электрокары.

Однако важно отметить, что исследование основано на данных о пробеге подержанных автомобилей. Возможно, что владельцы новых электромобилей ездят больше, поскольку они более уверены в дальности пробега и инфраструктуре зарядки.

Источник: Carscoops

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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