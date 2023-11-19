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Сибирь становится привлекательным туристическим направлением

Российские авиакомпании все активнее развивают региональные перевозки

Эксперты рассказали о заметном увеличении числа авиаперевозок, которое может привести к увеличению турпотока на 40 %.

Одной из авиакомпаний, активно развивающих региональные перевозки, является группа "Аэрофлот". Они уже объявили о своих планах освоить новые маршруты из Красноярска к 2024 году. Летом они планируют расширить географию полетов до 33 направлений, включая девять международных. Это даст возможность увеличить пассажиропоток до 1,9 миллиона пассажиров. И самое интересное, что из этого числа 1,2 миллиона пассажиров отправятся не в Москву или Санкт-Петербург, а в другие регионы.

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Но "Аэрофлот" не единственная компания, расширяющая свое присутствие в Сибири. S7 также заявили о росте перевозок из Новосибирска, превышающем количество рейсов из столицы. Nordwind также увеличит количество рейсов в Сибирь, включая Тюмень, Новокузнецк, Кемерово, Якутск и Омск. Это позволит привлечь больше туристов и пассажиров, которые раньше не имели возможности лететь в эти регионы.

Более того, данный рост авиаперевозок может стимулировать жителей Сибири к путешествиям по странам Юго-Восточной Азии. Благодаря удобным пересадочным рейсам и расширению маршрутов, жители этого региона смогут легче планировать свои путешествия и исследовать новые уголки мира.

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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