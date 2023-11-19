Как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе

Больше половины европейских направлений не вернулись к прежнему уровню турпотока

Основная причина — это отсутствие русских путешественников. По данным Европейской туристической комиссии (ETC) количество прибывших туристов в Европу в третьем квартале отстает на 3, 2 % от аналогичного показателя 2019 года.

Больше всего пострадали страны Прибалтики. На данный момент Эстония принимает на 27% меньше туристов, Латвия - на 30%, Литва - на 33%.

Также влияет и снижение трат самих европейцев на путешествия. Они чаще выбирают более бюджетные страны и отели. У европейцев растет популярность поездок в межсезонье и интерес к пакетным турам.

Отсутствие российских путешественников является серьезной проблемой для многих европейских стран. Россия традиционно является одним из крупнейших рынков для европейского туризма, и ее отсутствие привело к снижению доходов туристической отрасли.

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash