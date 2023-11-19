Приключенческий туризм в России становится все более популярным

Алтай стал самым востребованным регионом в сфере приключенческого туризма

Исследование, проведенное МТС Travel, туроператором RussiaDiscovery и РСТ на основе Big Data МТС, показало, что популярность приключенческого туризма выросла на треть за год.

Алтайская республика стала самым популярным направлением для приключенческих путешествий, ее выбирают 17 % путешественников. Также значительный интерес вызвали Дагестан и Карелия, привлекшие по 16 % туристов. В лидирующую пятерку также вошли Карачаево-Черкесия и Иркутская область с 9% и 6% соответственно.

Алтайская республика предлагает уникальные возможности для приключенческого туризма. Например, из села Чемал стартуют множество маршрутов по Алтаю, позволяя путешественникам насладиться красотами этого региона. А из поселка Листвянка туристы отправляются в захватывающие походы по Большой Байкальской тропе, наслаждаясь удивительными пейзажами и природными достопримечательностями.

За год количество приключенческих поездок в России увеличилось на 30 %, что примерно в пять раз превышает динамику общего турпотока по стране. Интерес к такому виду отдыха у жителей регионов растет быстрее, чем у москвичей.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash