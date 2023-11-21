Ликсутов: На станции метро «ЦСКА» открылась выставка футбольных Кубков России

До 5 декабря в центре зала можно увидеть награды, завоеванные мужской и женской футбольными командами.

На станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии метро открылась выставка Кубков России.

В центре зала в специальной колбе можно увидеть награды мужской и женской футбольных команд ЦСКА.

«Мы поддерживаем спорт и стараемся рассказывать пассажирам городского транспорта о победах московских и российских спортсменов. Это не первая наша выставка о достижениях ЦСКА. В апреле мы подготовили экспозицию к 100-летию со дня рождения клуба. Кроме того, в этом году мы выпустили тематические карты “Тройка” и билеты “Единый” в честь такой знаменательной даты», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2023 году мужская команда профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА выиграла Кубок России, который впервые проходил в новом формате. В групповом этапе клуб занял второе место и вышел в плей-офф. А затем на пути к суперфиналу одолел по сумме двух матчей команды «Краснодар», «Крылья Советов» и «Урал». В решающем матче футболисты ПФК ЦСКА вновь встретились с «Краснодаром», где в серии пенальти оказались сильнее. Они вернули себе трофей впервые с сезона 2012/2013.

Главный тренер мужской команды ЦСКА по футболу Владимир Федотов (на фото слева) и главный тренер женской команды ЦСКА Максим Зиновьев.

Женская команда ЦСКА завоевывает Кубок России второй год подряд. Она стартовала с одной восьмой финала, обыграв «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». А в финальном матче футболистки ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» со счетом 4: 1.

Предоставлено пресс-службой Московского метрополитена