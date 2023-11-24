АО ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на электромобили Evolute

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АО ВТБ Лизинг финансирует электрокары Evolute со скидкой от 71 000 до 430 000 рублей в зависимости от модели.

Дополнительно на весь модельный ряд предоставляется субсидия на аванс 25% от стоимости электромобиля. Программа распространяется на электромобили, переданные клиенту до 30 ноября 2023 года.

При оформлении автомобилей Evolute i-JOY можно воспользоваться скидкой 71 000 рублей, Evolute i-SKY и i-VAN – 180 000 рублей и Evolute i-PRO – 430 000 рублей. Например, при оформлении Evolute i-JOY в лизинг на 84 месяца при внесении аванса 49% стоимость электромобиля с учетом скидки составит 3 924 000 рублей, при этом аванс за счет госсубсидии снизится на 625 000 рублей и составит 1 297 760 рублей, а сумма ежемесячного платежа стартует от 45 669 рублей. Лизингополучатель также сможет вернуть в бюджет предприятия до 40% от стоимости транспорта за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС, доступных для юридических лиц на общей системе налогообложения.

Evolute – бренд электромобилей №1 в России, является лидером среди официально представленных электрокаров в России по объему продаж за период с января по октябрь 2023 года. При этом в октябре было зарегистрировано 136 экземпляров Evolute[1]. Электромобили являются не только экологичным и экономичным, но и комфортным видом транспорта за счет динамики, управляемости, бесшумной работы двигателя, а также отсутствия выбросов в процессе эксплуатации.

Электроседан Evolute i-PRO, пиковая мощность которого составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 210 Нм, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,5 секунд. Электрокар оснащен батареей емкостью 53 кВт/ч, которая восполняет запас энергии от 20% до 80% за 36 минут в режиме быстрой зарядки, обеспечивает запас хода в 433 км.

Городской электрокроссовер Evolute i-JOY имеет пиковую мощность 163 л.с. с максимальным крутящим моментом 195 Нм. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 8,9 секунд. Запас хода на одном заряде составляет 407 км. Батарее емкостью 53 кВт/ч требуется 30 минут, чтобы зарядиться от 20% до 80%.

Инновационный электрокроссовер i-SKY обладает пиковой мощностью 204 л.с. и максимальным крутящим моментом 340 Нм, разгоняется от 0 до 100 км за 8,6 с и имеет запас хода 511 км. Емкость батареи составляет 85,9 кВт/ч, зарядка которой от 30% до 80% займет всего 45 минут.

Электровэн i-VAN оснащен двигателем в 122 л.с. с крутящим моментом 300 Нм и батареей емкостью 67,5 кВт, заряжается от 30% до 80% за 37 минут. Грузоподъемность 800 кг позволяет осуществлять пассажирские и бизнес-перевозки.

Подать заявку на приобретение автомобилей в лизинг Evolute на специальных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Расчеты являются предварительными, предложение не является офертой (в соответствии со ст. 435, ст. 437. ГК РФ) и не влечет за собой обязательств по заключению договора на указанных условиях.

[1] По данным АО «ППК». АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») — совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

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