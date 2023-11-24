Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Финские пограничники на международном пограничном переходе «Рая-Йоосеппи» на севере страны.
Финляндия назвала условие для полного закрытия границы с Россией
Финляндия закрыла еще три КПП на границе с...
АО ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на электромобили Evolute
АО ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на электромобили Evolute
АО ВТБ Лизинг финансирует электрокары Evolute...
Завод «СпецАгрегат» изготовил спецоборудование, а компания «РариТЭК» ответственна за ГБО
Урал показал новую машину на сжиженном природном газе
Урал: грузовик на сжиженном газе в два раза...

АО ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на электромобили Evolute

на правах рекламы
АО ВТБ Лизинг финансирует электрокары Evolute со скидкой от 71 000 до 430 000 рублей в зависимости от модели.

Дополнительно на весь модельный ряд предоставляется субсидия на аванс 25% от стоимости электромобиля. Программа распространяется на электромобили, переданные клиенту до 30 ноября 2023 года.

При оформлении автомобилей Evolute i-JOY можно воспользоваться скидкой 71 000 рублей, Evolute i-SKY и i-VAN – 180 000 рублей и Evolute i-PRO – 430 000 рублей. Например, при оформлении Evolute i-JOY в лизинг на 84 месяца при внесении аванса 49% стоимость электромобиля с учетом скидки составит 3 924 000 рублей, при этом аванс за счет госсубсидии снизится на 625 000 рублей и составит 1 297 760 рублей, а сумма ежемесячного платежа стартует от 45 669 рублей. Лизингополучатель также сможет вернуть в бюджет предприятия до 40% от стоимости транспорта за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС, доступных для юридических лиц на общей системе налогообложения.


Evolute – бренд электромобилей №1 в России, является лидером среди официально представленных электрокаров в России по объему продаж за период с января по октябрь 2023 года. При этом в октябре было зарегистрировано 136 экземпляров Evolute[1]. Электромобили являются не только экологичным и экономичным, но и комфортным видом транспорта за счет динамики, управляемости, бесшумной работы двигателя, а также отсутствия выбросов в процессе эксплуатации.

Электроседан Evolute i-PRO, пиковая мощность которого составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 210 Нм, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,5 секунд. Электрокар оснащен батареей емкостью 53 кВт/ч, которая восполняет запас энергии от 20% до 80% за 36 минут в режиме быстрой зарядки, обеспечивает запас хода в 433 км.

Городской электрокроссовер Evolute i-JOY имеет пиковую мощность 163 л.с. с максимальным крутящим моментом 195 Нм. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 8,9 секунд. Запас хода на одном заряде составляет 407 км. Батарее емкостью 53 кВт/ч требуется 30 минут, чтобы зарядиться от 20% до 80%.

Инновационный электрокроссовер i-SKY обладает пиковой мощностью 204 л.с. и максимальным крутящим моментом 340 Нм, разгоняется от 0 до 100 км за 8,6 с и имеет запас хода 511 км. Емкость батареи составляет 85,9 кВт/ч, зарядка которой от 30% до 80% займет всего 45 минут.

Электровэн i-VAN оснащен двигателем в 122 л.с. с крутящим моментом 300 Нм и батареей емкостью 67,5 кВт, заряжается от 30% до 80% за 37 минут. Грузоподъемность 800 кг позволяет осуществлять пассажирские и бизнес-перевозки.

Подать заявку на приобретение автомобилей в лизинг Evolute на специальных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Расчеты являются предварительными, предложение не является офертой (в соответствии со ст. 435, ст. 437. ГК РФ) и не влечет за собой обязательств по заключению договора на указанных условиях.

[1] По данным АО «ППК». АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») — совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Реклама/ АО ВТБ Лизинг/erid 4CQwVszH9pWuKCssH8E

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0