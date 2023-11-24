Этот китайский кроссовер готовили сразу с прицелом на мировой рынок

Leapmotor C10 — внедорожник с запасом хода 530 км показали на автосалоне в Гуанчжоу

Уникальность Leapmotor C10, который показали на автосалоне в Гуанчжоу, в том, что его сразу готовили для международных рынков. Министерство промышленности и информационных технологий Китая раскрыло подробную информацию об аккумуляторе электрокара Leapmotor C10 – он изготовлен компанией CALB, а его мощность достигает 69,9 кВт⋅ч.

Он приводит в действие электродвигатель мощностью 170 кВт (231 л.с.), установленный на задней оси.

Аккумулятор Leapmotor довольно тяжелый – его вес составляет 550 кг. Это очень много, и компания работает над снижением веса.

Leapmotor C10

Leapmotor C10 — новейшая модель бренда с дизайном, напоминающим кроссовер Li Auto L7. Габариты С10 (длина, ширина, высота): 4739x1900x1680 мм при колесной базе 2825 мм.

Этот среднеразмерный кроссовер по габаритам можно сопоставить с Hyundai Santa Fe: 4785x1900x1680 мм.

Салон Leapmotor C10

У Leapmotor пятиместный салон и большой сенсорный экран. Селектор коробки передач расположен за двухспицевым рулевым колесом.

Leapmotor C10

C10 в Китае будут продавать по цене от 150 000 до 200 000 юаней (1,8 млн – 2,5 млн руб.). У дилеров Поднебесной он появится 10 января следующего года, а ближе к лету первая партия кроссоверов выйдет на зарубежные рынки.

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Источник: Сarnewschina