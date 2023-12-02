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Индуктивная система автоматически устанавливает соединение с точкой зарядки
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Владельцам электрокаров больше не придется мучиться с зарядным устройствам

Индуктивная система Mahle сама подключит электромобиль к точке зарядки

Международная ассоциация автомобильных и аэрокосмических инженеров (SAE) выбрала систему Mahle в качестве глобального стандартного решения для беспроводной зарядки электромобилей.

Это ликвидировало последний пробел в стандартизации индуктивной зарядки, который оставался открытым в течение последних десяти лет.

Индуктивная система автоматически устанавливает соединение с точкой зарядки
Индуктивная система автоматически устанавливает соединение с точкой зарядки
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Придуманная этой компанией система DIPS (дифференциальная индуктивная система позиционирования) основана на магнитном поле и автоматически устанавливает соединение с контрольной точкой зарядки при приближении электромобиля.

Специальная навигация на дисплее автомобиля помогает водителю найти для этого идеальное положение. Процесс индуктивной зарядки начинается автоматически, как только автомобиль выровнен точно по зарядной катушке, расположенной в земле.

Группа из Штутгарта сделает свое решение доступным для всей электромобильной отрасли путем лицензирования своего решения на условиях Frand (справедливых, разумных и недискриминационных).

В будущем система также позволит использовать зарядку через индукционные катушки во время движения. Стандарт для этого также разрабатывают.

Источник, фото: auto-medienportal.net

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За РулемАлексеева Елена
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