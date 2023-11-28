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Каршеринговый сервис «Ситидрайв» закупит электромобили Volkswagen
Каршеринговый сервис «Ситидрайв» закупит электромобили Volkswagen
Сервис «Ситидрайв» пополнит парк на 1100 новых...

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» закупит электромобили Volkswagen

Сервис «Ситидрайв» пополнит парк на 1100 новых авто до конца года

Автопарк каршерингового сервиса «Ситидрайв» в Москве и Петербурге до конца текущего года увеличится на более чем 1,1 тысячи новых автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с начала 2023 года сервис увеличил свой парк на 40%, до 15 тысяч автомобилей, а количество электромобилей выросло в пять раз.

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«До конца года в Москве и Санкт-Петербурге появится более 1100 новых авто. С учетом этого парк сервиса превысит 15 000 единиц. В данный момент "Ситидрайв" занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок», – говорится в сообщении.

На текущий момент ассортимент сервиса насчитывает порядка 22 брендов и 52 моделей различного уровня комфортности. За 2023 год компания вывела на линию более 5,3 тыс. новых автомобилей. Текущее обновление обеспечат кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro в исполнении Elite.

В планах каршерингового сервиса закупить 29 электромобилей Volkswagen ID.4 и ID.6. Отмечается, что у ID.4 будет доступна версия X с обновленным дизайном фар и бамперов, семиместный электрокар ID.6 первое время будет доступен только в Москве.

С начала 2023 года «Ситидрайв» увеличил свой автопарк до 100 электромобилей, обеспечив себе первое место среди федеральных сервисов в этом сегменте.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемСитидрайв
Фото:За РулемСитидрайв
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