На продажу выставили оригинальный автодом Chevrolet – вот что у него внутри

Продается Chevrolet P30 Mobile Traveler – редкий автокемпер с интересной судьбой

Дом на колесах чрезвычайно редкой в России модели Chevrolet P30 Mobile Traveler выставили на продажу в Тольятти. Машина выпущена в 1993 году и, как утверждает автор объявления, находится в полностью исправном состоянии.

Chevrolet P30 Mobile Traveler

Отметим, что хоть внешне машина совсем не производит впечатление «капсулы времени» (указанный пробег составляет немаленькие 250 000 тысяч км), сохранилась она неплохо – во всяком случае, судя по фото.

Chevrolet P30 Mobile Traveler

Внутри Трэвелера все скромно, но совсем не «убито»: стол, ящики, пара диванчиков, холодильник и санузел. Словом, хороший стартовый набор для того, кто захочет эту машину восстановить, улучшить и применить по прямому назначению – для поездок к морю или просто загородных пикников.

Chevrolet P30 Mobile Traveler

Источник, обнаруживший фото машины на классифайде, уточняет: в течение 30 лет она принадлежала заводу «Тольяттиазот» и использовалась в качестве мобильной экологической лаборатории.

Chevrolet P30 Mobile Traveler

По некоторым данным, кемпер был списан с баланса завода в сентябре 2023 года. Сейчас некая компания, занимающаяся торговлей б/у спецтехникой, продает его за 1 750 000 рублей.

Источник: Автопоток, Авито