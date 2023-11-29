В Костромской области ребенок остался один на обочине трассы (видео)

Полиция нашла заблудившуюся девочку на междугородней трассе под Костромой

В один из недавних вечеров сотрудники ДПС Виталий Андронников и Илья Муштук патрулировали автодорогу Кострома – Ярославль и заметили девочку, одиноко идущую вдоль обочины. Они остановились расспросить, как у нее дела. Выяснилось, что ей 8 лет и она живет в поселке под Костромой.

Девочка рассказала, что утром ее мама ушла на работу, а под вечер дочь вышла на улицу. Во время прогулки она села на автобус до Костромы, но через несколько остановок решила выйти. И заблудилась. Тогда она пошла вдоль дороги в надежде выйти на какой-нибудь населенный пункт.

«Сотрудники полиции посадили замерзавшего ребенка в патрульный автомобиль и доставили в ближайший отдел внутренних дел. Вместе с этим напарники выяснили данные и связались с ее мамой, которой сообщили о случившемся», – сообщила пресс-служба УМВД России по Костромской области.

Вскорости мама приехала за дочерью и рассказала, что просила присмотреть за чадом соседку, которая действительно несколько раз зашла навестить девочку, но когда не обнаружила ее на месте, решила не поднимать тревогу, подумав, что та пошла встречать мать с работы... Словом, все закончилось благополучно. Всегда бы так!