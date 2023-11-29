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Был лазурный, стал зеленый — в Петербурге тестируют новые электробусы Yutong
Был лазурный, стал зеленый — в Петербурге тестируют новые электробусы Yutong
Заряда батареи нового электробуса Петербурга...

Был лазурный, стал зеленый — в Петербурге тестируют новые электробусы Yutong

Заряда батареи нового электробуса Петербурга Yutong хватает на смену до 20 часов

Автопарк социального транспорта Петербурга пополнился новинкой — электробус китайского производства курсирует по тестовому маршруту. В конце октября Yutong ZK6126EVG презентовали властям Петербурга. А уже с 3 ноября электробус ездит по двум городским маршрутам. По словам технического консультанта компании Yutong Валерия Ивановского, в ходе эксплуатации электробуса не возникло никаких проблем.

«Главное преимущество электробуса – экологичность. Такой транспорт сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в среднем. Он не привязан к контактной сети. Динамичный, не тормозит поток, плавно разгоняется, плавно тормозит, не шумит. Эта машина станет самой базовой в России через несколько лет», — выразил надежду специалист.
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Вместимость электробуса – 80 пассажиров, он может работать при температуре не ниже 35 градусов и не выше 45 градусов. Другими словами, климат города на Неве вполне подходит Ютонгу. Для комфорта пассажиров в салоне предусмотрена терморегуляция воздуха, у каждого сиденья есть USB-разъемы.

Разработчики заверили, что никаких возгораний электробуса не произойдет даже в самых экстремальных условиях – его двигатель защищен импульсной системой «саморазогрева». Заряда электробуса хватает на всю смену, это порядка 20 часов.

Источник: spb.kp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулемпресс-служба «Пассажиравтотранса»
Фото:За Рулемпресс-служба «Пассажиравтотранса»
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