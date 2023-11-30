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Найден способ снизить количество ДТП в опасных районах

В Алтайском крае появятся новые площадки безопасности для туристов

Две площадки безопасности появятся на Чуйском тракте в Республике Алтай. Эксперты Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) выявили на трассе перевалы с повышенной аварийностью и выбрали локации для площадок. Цель создания таких площадок проста: профилактика ДТП и развитие туризма.

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«Зима славится погодными сюрпризами и требует от водителей осторожности, повышенного внимания на дороге. На больших перегонах по 200 км, на перевалах, в труднодоступных местах не хватает таких оборудованных площадок. Уверен, что наше решение заинтересует также другие горные и северные регионы», – заметил представитель ОААК Максим Мигунов.

По идее, оборудованные площадки должны помочь попавшим в ДТП водителям дождаться сотрудников ГИБДД и скорой помощи, а также обогреться. Зимой цены на туристические услуги снижаются, и налаженная инфраструктура привлекла бы в регион тех, кто хочет посетить живописные места и прилично сэкономить, считают авторы проекта. Впрочем, площадки безопасности останутся актуальны и в летний период.

Зимой на алтайских перевалах бывает опасно. Удачно реализованные площадки безопасности могут пригодиться и в других регионах РФ
Зимой на алтайских перевалах бывает опасно. Удачно реализованные площадки безопасности могут пригодиться и в других регионах РФ

Более того, если проект удачно запустится, его можно будет масштабировать за пределы Алтая, на национальные туристические маршруты в других регионах. Правда, сроки постройки площадок безопасности собственно в Алтайском крае пока не называются.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемОААК, Unsplash
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Фото:За РулемОААК, Unsplash
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