Обеим моделям Нивы вернули важные опции

Niva Legend и Niva Travel получили АБС и двигатель Евро-5

АВТОВАЗ возобновил выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel, укомплектованных антиблокировочной системой тормозов (АБС) и системой снижения токсичности, соответствующей экостандарту Евро-5. Машины в такой комплектации соответствуют 2024 модельному году. Пресс-служба производителя сообщила, что калибровки и блоки управления двигателей под стандарт Евро-5 разработаны в России.

«Автомобили, соответствующие стандарту Евро-5, прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость. Антиблокировочная система тормозов также появилась на внедорожниках NIVA после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний», – говорится в сообщении производителя.

АБС и Евро-5 присущи обеим моделям 2024 модельного года во всех комплектациях. Кроме того, Niva Travel в топ-версиях обзавелась круиз-контролем с ограничителем скорости, бортовым компьютером, постоянной подсветкой приборов и двухцветными легкосплавными дисками колес.

Niva Legend и Niva Travel

Рекомендованные розничные цены на Niva Legend 2024 модельного года начинаются от 927 500 рублей, на Niva Travel – от 1 215 500 рублей.