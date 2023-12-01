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Обеим моделям Нивы вернули важные опции

Niva Legend и Niva Travel получили АБС и двигатель Евро-5

АВТОВАЗ возобновил выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel, укомплектованных антиблокировочной системой тормозов (АБС) и системой снижения токсичности, соответствующей экостандарту Евро-5. Машины в такой комплектации соответствуют 2024 модельному году. Пресс-служба производителя сообщила, что калибровки и блоки управления двигателей под стандарт Евро-5 разработаны в России.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
«Автомобили, соответствующие стандарту Евро-5, прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость. Антиблокировочная система тормозов также появилась на внедорожниках NIVA после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний», – говорится в сообщении производителя.

АБС и Евро-5 присущи обеим моделям 2024 модельного года во всех комплектациях. Кроме того, Niva Travel в топ-версиях обзавелась круиз-контролем с ограничителем скорости, бортовым компьютером, постоянной подсветкой приборов и двухцветными легкосплавными дисками колес.

Niva Legend и Niva Travel
Niva Legend и Niva Travel

Рекомендованные розничные цены на Niva Legend 2024 модельного года начинаются от 927 500 рублей, на Niva Travel – от 1 215 500 рублей.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемАВТОВАЗ
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Фото:За РулемАВТОВАЗ
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