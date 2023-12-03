Сервис Googlе Карты – доверяй, но не без оглядки
Шелби Ислер и ее семья находились в одном из автомобилей, застрявших в пробке в пустыне из-за «причуды» Google, и говорят, что это могло стать опасным для жизни.
Она и еще несколько человек решили направиться в объезд после того, как Карты Google предупредили их, что песчаная буря возле межштатной автомагистрали 15 парализовала движение по основному маршруту между Лас-Вегасом и Южной Калифорнией.
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Альтернативный маршрут по картам должен был не только помочь избежать стихийного явления, но и сократить время в пути на два часа.
Но асфальт постепенно сменился гравием, затем превратился в грунтовую дорожку, и она и ее семья стали подозревать, что что-то не так. Однако Google уверенно вел ее и многих других по этому пути, и не было причин не доверять сервису.
В итоге оказалось, что тропа впереди размыта и непроходима. Она позвонила в службу 911, но дорожный патруль Калифорнии был занят разбором массовых аварий на межштатной автомагистрали, и никто не ответил.
В конце концов, семья решила вернуться назад, и это было непросто, поскольку по тому же пути ехало множество других машин. После множества царапин, спущенной шины и ущерба автомобилю в несколько тысяч долларов бедолагам удалось выехать на асфальтированную дорогу, а затем попасть на заправочную станцию.
Оттуда они вызвали такси Uber и благополучно добрались до дома, но в целом поездка оказалась очень неприятной.
Сервис Google Maps (Карты) принес извинения пользователям за то, что отправил нескольких водителей из Калифорнии по грунтовой дороге. В компании заявили, что скорректируют навигатор и больше не будут направлять людей по этому маршруту.
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Источник: carscoops.com
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