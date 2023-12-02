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Идеальный спутник в путешествиях: в продаже редкий автодом Toyota Grand Hiace

В Казахстане продают редкий кемпер Toyota Grand Hiace за 2 миллиона рублей

Toyota Grand Hiace, выпущенная в 2000 году, представляет собой уникальное сочетание комфорта и функциональности. Она оснащена спальными местами для четырех человек. Под капотом Toyota Grand Hiace установлен 3,4-литровый бензиновый двигатель. Благодаря полному приводу и автоматической коробке передач, вы сможете легко справиться с любыми дорожными условиями, независимо от погоды или типа покрытия.

Toyota Grand Hiace
Toyota Grand Hiace

Удивительно то, что в автодоме правый руль. Это означает, что машина была изначально предназначена для внутреннего японского рынка, что теоретически говорит о качестве сборки. Как она оказалась в Казахстане, остается загадкой.

Toyota Grand Hiace
Toyota Grand Hiace
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Первый тест Москвича 6: 4 достоинства и один большой минус

Салон автомобиля оборудован всем необходимым для комфортного проживания во время путешествий. На крыше автомобиля установлены солнечные батареи, которые позволяют заряжать аккумуляторы и использовать энергию солнца для поддержания работы электроприборов. А выдвижной тент по бокам обеспечивает надежную защиту от солнца и дождя.

Toyota Grand Hiace
Toyota Grand Hiace

Источник: kolesa.kz

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулемkolesa.kz
Фото:За Рулемkolesa.kz
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