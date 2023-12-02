Идеальный спутник в путешествиях: в продаже редкий автодом Toyota Grand Hiace

В Казахстане продают редкий кемпер Toyota Grand Hiace за 2 миллиона рублей

Toyota Grand Hiace, выпущенная в 2000 году, представляет собой уникальное сочетание комфорта и функциональности. Она оснащена спальными местами для четырех человек. Под капотом Toyota Grand Hiace установлен 3,4-литровый бензиновый двигатель. Благодаря полному приводу и автоматической коробке передач, вы сможете легко справиться с любыми дорожными условиями, независимо от погоды или типа покрытия.

Toyota Grand Hiace

Удивительно то, что в автодоме правый руль. Это означает, что машина была изначально предназначена для внутреннего японского рынка, что теоретически говорит о качестве сборки. Как она оказалась в Казахстане, остается загадкой.

Toyota Grand Hiace

Салон автомобиля оборудован всем необходимым для комфортного проживания во время путешествий. На крыше автомобиля установлены солнечные батареи, которые позволяют заряжать аккумуляторы и использовать энергию солнца для поддержания работы электроприборов. А выдвижной тент по бокам обеспечивает надежную защиту от солнца и дождя.

Toyota Grand Hiace Toyota Grand Hiace

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: kolesa.kz