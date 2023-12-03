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«Чистый американец»: интересный старенький дом на колесах продают в России

Автодом Chevrolet P30 Mobile Traveler 1993 года продается в России за 1,75 млн

Согласно информации, полученной из Telegram-канала «Автопоток», Chevrolet P30 Mobile Traveler ранее принадлежал заводу «Тольяттиазот» и использовался в качестве мобильной экологической лаборатории. Заявленный пробег составляет 250 тыс. км, что говорит о надежности и долговечности этого автомобиля.

Chevrolet P30 Mobile Traveler
Chevrolet P30 Mobile Traveler

Однако, перед новыми владельцами стоит небольшая задача – вернуть всю необходимую инфраструктуру для комфортной автомобильной жизни. Из фотографий видно, что оригинальные шкафы и кухня были демонтированы.

Chevrolet P30 Mobile Traveler
Chevrolet P30 Mobile Traveler
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Одним из особых моментов, которые привлекают внимание, является использование карбюраторного мотора. В объявлении указано, что объем двигателя составляет 3 литра, а мощность достигает 150 л. с.

Источник: Telegram-канал «Автопоток»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемAvito
Фото:За РулемAvito
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