«Чистый американец»: интересный старенький дом на колесах продают в России
Согласно информации, полученной из Telegram-канала «Автопоток», Chevrolet P30 Mobile Traveler ранее принадлежал заводу «Тольяттиазот» и использовался в качестве мобильной экологической лаборатории. Заявленный пробег составляет 250 тыс. км, что говорит о надежности и долговечности этого автомобиля.
Однако, перед новыми владельцами стоит небольшая задача – вернуть всю необходимую инфраструктуру для комфортной автомобильной жизни. Из фотографий видно, что оригинальные шкафы и кухня были демонтированы.
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Одним из особых моментов, которые привлекают внимание, является использование карбюраторного мотора. В объявлении указано, что объем двигателя составляет 3 литра, а мощность достигает 150 л. с.
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Источник: Telegram-канал «Автопоток»
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