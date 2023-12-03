«Чистый американец»: интересный старенький дом на колесах продают в России

Автодом Chevrolet P30 Mobile Traveler 1993 года продается в России за 1,75 млн

Согласно информации, полученной из Telegram-канала «Автопоток», Chevrolet P30 Mobile Traveler ранее принадлежал заводу «Тольяттиазот» и использовался в качестве мобильной экологической лаборатории. Заявленный пробег составляет 250 тыс. км, что говорит о надежности и долговечности этого автомобиля.

Chevrolet P30 Mobile Traveler

Однако, перед новыми владельцами стоит небольшая задача – вернуть всю необходимую инфраструктуру для комфортной автомобильной жизни. Из фотографий видно, что оригинальные шкафы и кухня были демонтированы.

Chevrolet P30 Mobile Traveler Chevrolet P30 Mobile Traveler

Одним из особых моментов, которые привлекают внимание, является использование карбюраторного мотора. В объявлении указано, что объем двигателя составляет 3 литра, а мощность достигает 150 л. с.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Telegram-канал «Автопоток»