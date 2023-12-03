Отдохнуть на Шри-Ланке теперь можно дешевле

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Выиграй Ладу
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Власти Шри-Ланки объявили о введении бесплатной...

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Власти Шри-Ланки объявили о введении бесплатной визовой программы для россиян

Согласно официальному заявлению департамента правительственной информации Шри-Ланки, бесплатный визовый режим будет действовать до 31 марта 2024 года. Граждане России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии могут подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на остров.

Турист на Шри-Ланке
Турист на Шри-Ланке

Это удобное решение позволит туристам из указанных стран получить 30-дневную бесплатную визу с возможностью двухкратного въезда в страну в течение 30 дней с момента первого прибытия.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Министр туризма и земель Харин Фернандо выразил надежду, что такая инициатива привлечет больше путешественников из этих семи стран и поможет достичь поставленной цели привлечения пяти миллионов туристов ежегодно в ближайшие годы.

Ранее визовый сбор составлял 3050 рублей при подаче через дипломатические миссии, либо 50-60 долларов при онлайн-оформлении или по прибытии.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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