Отдохнуть на Шри-Ланке теперь можно дешевле

Власти Шри-Ланки объявили о введении бесплатной визовой программы для россиян

Согласно официальному заявлению департамента правительственной информации Шри-Ланки, бесплатный визовый режим будет действовать до 31 марта 2024 года. Граждане России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии могут подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на остров.

Турист на Шри-Ланке

Это удобное решение позволит туристам из указанных стран получить 30-дневную бесплатную визу с возможностью двухкратного въезда в страну в течение 30 дней с момента первого прибытия.

Министр туризма и земель Харин Фернандо выразил надежду, что такая инициатива привлечет больше путешественников из этих семи стран и поможет достичь поставленной цели привлечения пяти миллионов туристов ежегодно в ближайшие годы.

Ранее визовый сбор составлял 3050 рублей при подаче через дипломатические миссии, либо 50-60 долларов при онлайн-оформлении или по прибытии.

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Источник: РИА Новости