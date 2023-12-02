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Электромобили признаны на 79% менее надежными,...

Все еще хотите «электричку»? Электрокары и гибриды признаны ненадежными

Электромобили признаны на 79% менее надежными, чем автомобили с ДВС

Согласно данным исследования журнала Consumer Reports, электромобили доставляют своим владельцам на 79% больше проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что электромобили имеют меньшее количество движущихся частей и более простую трансмиссию по сравнению с автомобилями, оснащенными ДВС. Из этого можно было бы предположить, что электромобили должны быть более надежными. Однако, исследование Consumer Reports указывает на обратное.

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Что же может быть причиной такого явления? Возможно, это связано с относительной новизной технологии электромобилей. Первые модели электромобилей появились на рынке сравнительно недавно, и производители продолжают совершенствовать свои технологии и процессы производства. Возможно, проблемы, о которых сообщают владельцы электромобилей, связаны с деталями, которые еще не были полностью оптимизированы.

Важно учитывать, что исследование было проведено на основе опроса владельцев автомобилей, и их мнения могут быть субъективными. Кроме того, выборка в 330 тысяч машин, хоть и впечатляющая, не является полной картиной всей автомобильной индустрии.

Также следует обратить внимание на результаты исследования по гибридным автомобилям. Подзаряжаемые гибриды показали на 146% больше проблем, чем автомобили с ДВС, в то время как традиционные гибриды, не требующие внешней подзарядки, оказались самыми надежными.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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