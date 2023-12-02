Все еще хотите «электричку»? Электрокары и гибриды признаны ненадежными

Электромобили признаны на 79% менее надежными, чем автомобили с ДВС

Согласно данным исследования журнала Consumer Reports, электромобили доставляют своим владельцам на 79% больше проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что электромобили имеют меньшее количество движущихся частей и более простую трансмиссию по сравнению с автомобилями, оснащенными ДВС. Из этого можно было бы предположить, что электромобили должны быть более надежными. Однако, исследование Consumer Reports указывает на обратное.

Что же может быть причиной такого явления? Возможно, это связано с относительной новизной технологии электромобилей. Первые модели электромобилей появились на рынке сравнительно недавно, и производители продолжают совершенствовать свои технологии и процессы производства. Возможно, проблемы, о которых сообщают владельцы электромобилей, связаны с деталями, которые еще не были полностью оптимизированы.

Важно учитывать, что исследование было проведено на основе опроса владельцев автомобилей, и их мнения могут быть субъективными. Кроме того, выборка в 330 тысяч машин, хоть и впечатляющая, не является полной картиной всей автомобильной индустрии.

Также следует обратить внимание на результаты исследования по гибридным автомобилям. Подзаряжаемые гибриды показали на 146% больше проблем, чем автомобили с ДВС, в то время как традиционные гибриды, не требующие внешней подзарядки, оказались самыми надежными.

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Источник: Motor1