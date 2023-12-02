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Скоро увидим новый Tesla Cybertruck на дорогах России

Tesla представила серийную версию своего долгожданного электропикапа Cybertruck

Впервые прототип Cybertruck был показан в 2019 году, вызвав смешанные отзывы у публики и прессы из-за своего необычного и «примитивного» дизайна. Несмотря на это, Tesla решила не вносить существенных изменений во внешность автомобиля перед его серийным производством.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

Цены на Cybertruck начинаются от $60 990 (5,4 млн рублей) и достигают $99 990 (8,8 млн рублей). Характеристики самой бюджетной версии с одним мотором на задней оси пока не известны, но продажи начнутся в 2025 году.

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Комплектация с двумя электромоторами обеспечивает запас хода в 550 км. Разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды обеспечивает двигатель мощностью 600 л. с.

Топовая модель, названная Cyberbeast, оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 845 л. с. и способна разгоняться до 100 км/ч всего за 2,6 секунды, при этом ее запас хода составляет 515 километров.

Однако есть надежда, что новый пикап Tesla станет доступным и для российских клиентов. Дилерская компания Moscow Tesla Club заявила, что есть вероятность появления автомобиля на российском рынке. По словам Романа Рассудкова, основателя компании Rucars, цена Cybertruck в России может колебаться в диапазоне $120 000 - $150 000 (10,6 - 13,2 млн рублей), что включает в себя расходы на доставку, таможенное оформление, утилизационный сбор и налоги.

Источник: Autonews

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемTesla
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Фото:За РулемTesla
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