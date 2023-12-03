Не любите холода? Вот пять самых популярных мест для зимовки
В отчете, представленном компанией OneTwoTrip, были определены самые востребованные направления для зимовок российских туристов. Исследование основывалось на анализе бронирования авиабилетов с пребыванием более трех недель в период с ноября 2023 по март 2024 года.
На первом месте списка оказался Бангкок, который привлек 18,5 % российских туристов, планирующих длительное путешествие. Средняя стоимость проживания в отеле составляет всего 5,5 тысячи рублей в сутки.
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На втором месте расположился Пхукет, пользующийся популярностью у 13,3 % отдыхающих. Стоимость проживания здесь составляет в среднем 3,7 тысячи рублей в сутки.
Третье место занял Денпасар на острове Бали, который привлекает 10,3 % российских туристов. Цены на проживание здесь весьма доступны и составляют около трех тысяч рублей в день.
В список популярных направлений также вошли Ханой (8,3 %) и Коломбо (4,2 %).
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Источник: РИА Новости
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