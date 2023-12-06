В России цены на автозапчасти выросли на 7–17%, но их все равно нет
Китайский автопром занимает большую долю российского рынка, но при этом у нас в стране наблюдается нехватка запчастей для автомобилей премиум-класса из Китая. Об этом в эксклюзивном интервью НСН рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Речь, в частности, идет о марках Zeekr и Lixiang. Что касается запчастей к Audi, Mercedes и BMW — они поставляются очень долго. Стоит отметить, что цены на запчасти на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых автомобилей выросли на 7–17%.
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Российский союз автостраховщиков (РСА) четыре раза в год обновляет справочники стоимости запчастей в соответствии с Единой методикой оценки стоимости ремонта по ОСАГО. Кроме того, что цены на запчасти растут, есть проблема с их доступностью для автомобилей из Китая, подчеркивает Казаченко.
«Сложности сейчас с большой немецкой тройкой – Audi, Mercedes-Benz и BMW в части железа и электрики, так как запчасти идут долго. Самые большие проблемы – это китайские автомобили, которые к нам ввозятся по параллельному импорту и где нет импортера. Китайцы не дают ни Zeekr, ни Lixiang, у нас нет официального импортера и с запчастями там проблема. Это не массбренд, а авто дорогого сегмента», — объяснил собеседник издания.
Возросшая цена на автозапчасти в каталогах по страховому ремонту не отразится на их рыночной стоимости, подчеркивает Казаченко. Вполне вероятно будет снижение цен на фоне укрепления рубля. Что касается страховых каталогов, то их цены сравняются с рынком только тогда, когда достигнут роста примерно на 40%, предполагает эксперт.
В настоящее время цены каталогов отображают некий средний срез между б\у запчастями, неоригинальными, новыми, восстановленными и другими. Поэтому от роста цены в справочниках ничего не меняется, эти цены только для расчета ОСАГО. Порядка 60% запчастей Россия закупает в Китае, остальные 40% приходятся на Турцию, Европу, США, Грузию, Армению и другие страны, подытожил Казаченко.
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Источник: nsn.fm
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